Proiectul noului stadion Dinamo. Cum va arăta viitoarea „bijuterie” a României Proiectul noului stadion Dinamo a fost facut public, iar fanii dinamoviști au primit noi detalii despre cum va arata și ce dotari va avea noua „bijuterie” a Romaniei. Noul stadion Dinamo va avea aproximativ 25.000 de locuri, iar arena urmeaza sa fie dotata cu o serie de facilitați impresionante, dupa cum reiese din contractul semnat de CNI cu firma Profesional Construct Proiectare & Lucian Simion Arhitectura. Complexul va fi incadrat in categoria a 4-a (ex”Elite”) conform clasificarii UEFA, cu o capacitate neta de aproximativ 25.000 de locuri, suprafata de joc va fi hibrida (gazon natural ranforsat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost depus la finantare in Programul National de Redresare si Rezilienta proiectul pentru construirea noului Spital de Pediatrie Sanatatea mamei si a copilului de care se va bucura Judetul Constanta, dupa mai bine de jumatate de veac de cand investitiile in infrastructura publica de sanatate au lipsit.…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite, marti, ca proiectul noului Contract-cadru nu limiteaza accesul asiguratilor la servicii medicale, dar prevede ca nu se poate deconta de doua ori acelasi tip de serviciu pentru un pacient. ”Avand in vedere afirmatiile aparute in spatiul public, conform…

- Miercuri, 30 noiembrie, a avut loc inaugurarea oficiala a noului magazin Altex din Baia Mare, situat in incinta centrului comercial Shopping Park. Noul magazin din Baia Mare este situat in incinta centrului comercial Shopping Park, din Bulevardul Unirii, nr.21A, are o suprafața comerciala de 1.500 mp…

- Milioane de oameni din intreaga lume se bucura astazi de skateboarding, o activitate recreativa care iti pune sangele in miscare. Initial, skateboardingul a aparut ca o alternativa la surfing pentru zilele cand nu erau valuri, acest sport fiind inventat de surferii din California la sfarsitul anilor…

- Primaria Craiova vrea sa amenajeze o parcare vizavi de Hanul Putureanu. Primaria Craiova cumpara teren pentru amenajarea unor parcari. Imobilul care ar urma sa faca obiectul tranzactiei este situat in imediata vecinatate a bisericii Madona Dudu si Hanul Putureanu. Este vorba despre terenul care in trecut…

- Ansabmlul se va realiza in incinta Spitalului TBC Documentul este valabil 24 de luni Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta pentru amplasarea unui ansamblu modular. Conform AC 910 din data de 10 octombrie 2022, unitatea medicala…

- Primaria Comunei 23 August din judetul Constanta a publicat in Monitorul Oicial un anunt de inchiriere a unor bunuri imobiliare proprii in licitatie publica.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, este vorba despre urmatoarele bunuri imobiliare: hala comerciala H1, in suprafata de 42,25 mp,…

- Incendiul care a izbucnit, duminica dupa-amiaza, in comuna Maneciu, sat Maneciu Ungureni, afectand mai multe cladiri, se manifesta in incinta Ocolului Silvic, suprafata afectata fiind de circa 1.000 de metri patrati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…