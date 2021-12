Proiectul Mundo continuă să se extindă în județ CARAȘ-SEVERIN – ACS Mundo Reșița a reușit sa aiba filiale in mai multe orașe din județ, iar in acest moment clubul se poate lauda cu un numar de 170 de copii! Pentru o dezvoltare cat mai buna a activitații, clubul ACS Mundo a primit un ajutor de la Consiliul Județean Caraș-Severin! Proiectul „Fotbal – educație și viața” a avut loc in aceste ultime luni din 2021, in Teregova și Oțelu Roșu, unde clubul reșițean deține filiale, iar in orașele Oravița, Reșița și Bocșa au avut loc preselecții. „ACS Mundo mulțumește Consiliului Județean Caraș-Severin și spera ca astfel de parteneriate sa mai aiba loc… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

