Proiectul legii care interzice înstrăinarea participațiilor statului afecteză piața de capital, susține Asociația Administratorilor de Fonduri din România Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania atrage atenția ca adoptarea proiectului legii care interzice instrainarea participațiilor statului la companiile și societațile naționale este o decizie care risca sa afecteze pe termen mediu și lung dezvoltarea pieței de capital, anunța MEDIAFAX. Asociația atrage atenția ca adoptarea proiectului ”Legii privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica” prin care ”se interzice pe o perioada de doi ani instrainarea participațiilor statului la companiile și societațile naționale, la banci și la orice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF), organizație profesionala, independenta, neguvernamentala considera piața de capital drept unul dintre motoarele de baza ale dezvoltarii economiei, oferind companiilor acces la finanțari durabile și populației soluții pentru investiții și economisire inteligenta.…

- Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAFR) sustine ca proiectul de lege care interzice pe o perioada de doi ani instrainarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale ar putea afecta pe termen mediu si lung dezvoltarea pietei de capital, dar si intreg procesul de…

- Asociații: Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii ar putea afecta dezvoltarea pietei de capital și va deteriora increderea investitorilor in economie Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii si societati nationale ar putea…

- Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii si societati nationale ar putea afecta dezvoltarea pietei de capital se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si Asociatiei CFA Romania. "Niciun stat nu se poate…

- Proiectul de lege care interzice vanzarea, pentru o perioada de doi ani, a participatiilor statului la companii, adoptat recent de Senat, poate afecta dezvoltarea pietei de capital din Romania si nu ajuta recuperarea economiei in acest an greu incercat de pandemia COVID-19, dar si in urmatorii ani,…

- ​Senatul a adoptat pe 19 mai un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioada de doi ani, a înstrainarii participațiilor statului la companiile si societatile nationale, la banci, precum si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar, indiferent de cota de participatie…

- Deputatul bacauan Claudiu-Augustin Ilișanu, membru in comisia pentru mediu si echilibru ecologic a transmis un comunicat de presa, referitor la adoptarea legii privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei: Partidul Social Democrat demonstreaza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Piata locala de real estate ar putea fi afectata in acest an de o posibila depreciere a monedei nationale, pe fondul epidemiei de COVID-19, iar daca leul s-ar confrunta cu scadere de 10%, costul inchirierii unei proprietati ar creste substantial, ducand la costuri suplimentare de pana la 25.000 euro…