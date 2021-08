Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul BRUA faza 1, finalizat in noiembrie 2020, s-a incheiat la valoarea de 377,4 milioane de euro, respectiv cu o economie de 21% (101,1 milioane de euro) fata de valoarea scoasa la licitatie, au transmis, miercuri, reprezentantii Transgaz.

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat cu Electrica Furnizare un contract de vanzare energie angro in valoare de 17,65 milioane lei, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Perioada in care va fi livrata energia este 1 ianuarie - 31 decembrie 2022. De la inceputul…

- Administrațiile locale din Arad și Bihor au decis sa nu mai stea dupa București și sa aștepte decizii de la centru și au sa realizeze cu forțe proprii proiectul unui drum expres intre Arad și Oradea. In prima zi a acestei luni, președintele Consiliului Județean Bihor – Ilie Bolojan, primarul Oradiei…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti a depasit 444,6 milioane de lei in saptamana care se incheie duminica, iar capitalizarea bursiera a coborat la 191,7 miliarde de lei, de la 192,5 miliarde de lei in saptamana anterioara, potrivit datelor publicate…

- Casa „Darth Vader” este de vinzare. Imobilul de peste 650 de metri patrati, din Houston, a fost scos la licitație. Acesta are un preț de listare in valoare de 4.300.000 de dolari. Locuinta a primit numele de casa „Darth Vader” datorita asemanarii cu masca faimosului personaj din seria Star Wars. Conform…

- Producatorul de medicamente Zentiva a obtinut o cifra de afaceri de 163 milioane de lei pe primele trei luni ale anului, cu 6,5% mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2020, potrivit Raportului trimestrial al companiei transmis luni Bursei de la Bucuresti. Profitul operational pe primele…

- Dezvoltatorul Impact, listat la Bursa din București, a luat doua contracte de credit ipotecar de la Libra Bank. in valoare totala de 13,3 milioane de euro. Primul credit are o valoare de 8,6 milioane de euro, iar al doilea de 4,7 milioane de euro. Compania a luat creditele pentru a finanța construcția…