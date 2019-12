Proiectul de suflet al consilierului local, președinte PNL Sighetu Marmației, av.Onița Daniela Ivașcu a ajuns la a VII-a ediție : 71 de copii au fost premiați! Joi, 19 decembrie 2019, intr-un cadru festiv și emoționant a avut loc cea de-a VII-a ediție a proiectului „Incurajeaza Performanța”, eveniment inițiat de consilierul local, av.Onița Daniela Ivașcu, dsfașurat la Centrul Cultural din localitate. „Proiectul meu de suflet „Incurajeaza Performanța” a ajuns la a VII- a ediție, a crescut asemeni unui copil și va tot crește in fiecare an. Intr -un cadru festiv am avut onoarea sa inmanez Diplome…