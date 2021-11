Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care modifica o prevedere din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, in sensul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% si pentru manualele scolare si cartile in format audio, multimedia sau electronic. Legea merge la promulgare. Initiativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, modificarile aduse Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, dupa ce Parlamentul a modificat proiectul respectiv, in conformitate cu observatiile formulate in cererea de reexaminare. In noiembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis solicita…

- MFP a publicat proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art.293 alin.(1) lit.f1), art.293 alin. (3), art.294 alin.(1) lit. k1) si art.294 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea si completarea Legii…

- Inițiativa legislativa de modificare a legii privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate pe care am depus-o la Camera Deputaților a aparut in urma unor sesizari venite de la cetațeni din județul Dolj cu privire la situații in care diverse persoane, incompatibile ca primari, se ”transformau”…

- Legea pentru trecerea talonului de pensie in format electronic a fost adoptata de Camera Deputaților. Cum poate fi obținut Legea pentru trecerea talonului de pensie in format electronic a fost adoptata de Camera Deputaților. Cum poate fi obținut Miercuri, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege…

- Copia XEROX devine ISTORIE: A fost aprobata legea care obliga instituțiile publice sa nu mai ceara copii ale actelor emise de stat Copia XEROX devine ISTORIE: A fost aprobata legea care obliga instituțiile publice sa nu mai ceara copii ale actelor emise de stat Miercuri, plenul Camerei Deputaților a…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca talonul de pensie sa fie transmis, la cerere, in format electronic, de catre Casa Nationala de Pensii Publice. Proiectul de lege completeaza art. 109 din Legea nr. 263/2010, in sensul instituirii posibilitatii transmiterii…

