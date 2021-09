Proiectul de lege de eliminare a pensiilor speciale pentru primari, avizat negativ Proiectul de lege ce prevede eliminarea pensiilor speciale destinate primarilor a primit aviz negativ, marți, in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților. Proiectul de lege, depus de USR – PLUS, a primit in comisie patru voturi doar de la reprezentanții Alianței care a depus inițiativa. Restul voturilor (aproximativ 16 prezenti fizic sau online, de la PSD, PNL, UDMR si minoritati, inclusiv de la reprezentantul AUR aflat in greva parlamentara) au fost impotriva. „E fix ca in “Ziua cartitei”. A mai fost proiectul acesta si in primavara, apoi s-a intors la Senat, apoi voturile in comisie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

