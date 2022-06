Stiri pe aceeasi tema

- Din luna iulie, craiovenii vor plati mai scump apa si canalizarea. Scumpirea se va regasi in factura pe care abonatii CAO o vor plati in luna august. In prezent, pretul apei este 4,48 lei/mc fara TVA. Tariful la canalizare este 3,36 lei/mc fara TVA. In total un craiovean platește acum pentru un mc de…

- Dupa reculul din anii postcomunisti, cand falimentul industriei iesene a distrus zeci de mii de locuri de munca, dezvoltarea Iasului a fost previzibila. In fapt este marele pol de atractie al regiunii Nord-Est si unul dintre cele mai mari din tara. In acelasi timp, la fel de previzibila, a fost extensia…

- Orașul Singerei va fi modernizat prin realizarea coeziunii teritoriale și dezvoltarea infrastructurii publice. Este obiectivul general al unui proiect de dezvoltare regionala implementat de Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regionala și Locala…

- Zona timișoreana cu cea mai accentuata dezvoltare din ultima perioada este ce a de nord, mai ales Trontalului. Municipalitatea vrea sa asigure o dezvoltare viguroasa pentru aceasta, Direcția de Urbanism din cadrul Primariei Timișoara a elaborat și publicat o prima varianta a Strategiei de dezvoltare…

- Primul „draft” legat dezvoltarea zonei aflate in nord-estul Timisoarei a fost prezentat astazi la Primaria Timisoara. Actuala administratie isi doreste ca intreaga zona, unde exista deja o serie de constructii, sa se dezvolte armonios, sa fie conectata la transportul public si sa includa inclusiv noul…

- Un program de investiții prin care creșele, gradinițele și școlile vor fi reabilitate, in scopul imbunatațirii eficienței energetice a cladirilor in care acestea funcționeaza, este derulat de Primaria Timișoara. Un astfel de proiect a fost trimis catre consilierii locali și vizeaza reabilitarea termica…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi, printr-o ordonanta de urgenta, exceptarea de la plata tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale pentru efectuarea de misiuni umanitare.Se va adopta proiectul de ordonanta de urgenta pentru completarea OG nr.15/2002…

- Tinerii ploieșteni și-au propus sa se implice activ in viața orașului nostru și sa deruleze voluntar aceasta activitate de impadurire, ajutand, astfel, la asigurarea unei perdele de protecție pentru municipiul Ploiesti, redand naturii terenul respectiv. Aceștia au fost indrumați la activitatea de astazi…