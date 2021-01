Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri la sediul Guvernului, ca dorința Executivului este ca legea bugetului de stat pe 2021 sa fie adoptata in Parlament pe 4 februarie. Citește și: 'Puciștii' din PNL se repliaza. Țintarul secretarilor de stat da startul cursei pentru Congres (surse)…

- ”Am solicitat ca acele ministere unde exista in subordine operatori economice sa faca o evaluare. Situația actuala a acestor operatori economici, cauzele care au generat aceste pierderi și masuri concrete pentru eficientizarea acestor operatori. Acordarea unor sume va fi condiționata de respectarea…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri doua sesizari sesizari ale Guvernului si doua ale presedintelui Klaus Iohannis. Printre acestea se regaseste si proiectul de lege al PSD care prevede acordarea lunara a unor stimulente de risc pentru cadrele didactice, in valoare de 2.000 lei, pe perioada starii…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, ca din estimarile de la aceasta ora fara USR PLUS nu se va putea face reforma in Romania. „Este un rezultat istoric. Am reusit sa dublam rezultatul din 2016. Daca am reusit cu 9% sa facem agenda in Parlament…

- PodcasturiPrimar: Prin plafonarea taxelor locale Guvernul ne are de neputincioși Razboiul dintre autoritațile centrale și aleșii locali continua. Marul discordiei este intenția Guvernului, prin politica fiscala, de a plafona taxele locale, iar asta ii nemuțumește pe primari, care au protestat recent la…

- Proiect special ”Romanii de pretutindeni – Aproape de Romania” Radio România Actualitați, împreuna cu Secretariatul General al Guvernului- Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, propune publiculuiun proiect special, având ca obiectiv educația în limba româna…

- Proiectul de lege modifica ordonanta Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii in sensul inscrierii din oficiu a beneficiarilor reali acolo unde entitatile vizate au in componenta doar persoane fizice, al scaderii numarului minim al asociatilor fondatori si al simplificarii documentelor…

- Ziarul Unirea Ministrul Educației despre acordarea stimulentului de Covid-19: „Analizam inițiativa sa vedem daca exista resurse bugetare” Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat ca se va face o analiza in cadrul Guvernului pentru a vedea daca exista fonduri pentru acordarea stimulentului financiar…