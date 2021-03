Stiri pe aceeasi tema

- Consecvent cu obiectivul vizand rezolvarea problemei apei in județ, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a propus in ședința ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitara) de ieri intenția de capitalizare a Companiei Regionale de Apa Bacau, operator de utilitați de care depinde,…

- Chiar de Ziua Internaționala a Femeii, pe 8 martie, Școala Populara de Arte și Meserii din Bacau, impreuna cu Filarmonica „Mihail Jora” și Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, sub egida Consiliului Județean Bacau, a organizat la Sala Ateneu spectacolul „Vine, vine…

- Lucrarile la stația de demanganizare, parte complementara a Rezervei de apa a municipiului Bacau, continua in ritm susținut, proiectul ajungand la un grad fizic de implementare de aproximativ 30%. Anunțul a fost facut de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, care s-a deplasat pe…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat la o intalnire de lucru, impreuna cu delegația UNICEF Romania alcatuita din Gabriel Vockel – reprezentant adjunct, Cristina Badea – manager proiect, Corina Popa – ofițer Protecția Copilului și Nicoleta Elisei – coordonator zonal,…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a prezentat ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, un memoriu privind necesitatea de a asigura finanțarea autostrazii A13 Bacau – Brașov din fonduri europene, PNRR fiind o buna oportunitate in acest sens, mai ales ca A13 este cel…

- Dupa doua saptamani de convalescența, la capatul carora s-a vindecat de infecția Covid19, președintele Consiliului Județean Bacau a revenit astazi in activitate. Primul drum l-a facut la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau pentru a se asigura ca centrul de vaccinare anti-Covid19 amenajat la spital…

- Ultima intalnire, din acest an, a Consiliului Județean (CJ), care a avut loc astazi, 28 decembrie 2020, nu a fost insa lipsita de contre, in ciuda atmosferei de sarbatoare care ar fi trebui sa invaluie intreaga asistența. Astfel, inca de la debut, consilierii județeni constituiți in așa-zisa alianța…

E scandal uriaș in transportul public timișean. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Societatea Metropolitana de Transport" Timișoara este acuzata ca refuza sa plateacsa facturile asumate prin contract catre Societatea de Transport Public Timișoara (STPT),