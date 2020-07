Stiri pe aceeasi tema

- USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa voteze inițiativa cetațeneasca „Fara penali în funcții publice”. Aceasta este susținuta de peste un milion de români.Înainte cu doua zile de terminarea sesiunii extraordinare, inițiativa cetațeneasca „Fara…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an in 27 septembrie. S-au inregistrat 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri. Totodata, deputatii au respins proiectul initiat de Guvern pe aceeasi tema. Deputatul PNL Gabriel Andronache a…

- Deputatul PSD de Timiș Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a depus o inițiativa legislativa pentru ca Ministerul Transporturilor sa renunțe la cele 80 de procente pe care le deține la Aeroportul Internațional Timișoara,…

- Confruntat cu ideea ca Aeroportul International Timisoara sa ajunga o filiala a aerodromurilor din Caransebes sau Arad, iar banii facuti la AIT sa fie folositi pentru dezvoltarea „sorelor” liliputane din cele doua judete din jur, deputatul PSD de Timis Alfred Simonis a lansat in dezbatere parlamentara…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor alesilor locali, cu sase luni, in contextul epidemiei de coronavirus. S-au inregistrat 194 de voturi "pentru", 105 "impotriva" si 4 abtineri. "Mandatele in curs ale primarilor, primarului general al municipiului…

- Deputatul PNL de Argeș Danuț Bica a luat in discuție proiectul de lege inițiat de UDMR referitor la autonomia Ținutului Secuiesc. Reamintim ca proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, insa a fost respins de Senat. Danuț Bica: ”Cum ar fi putut sa fie adoptat fara dezbateri in Camera Deputaților…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind Codul administrativ, in care era prevazuta si obligativitatea oficializarii limbilor minoritatilor nationale in administratia publica locala in anumite situatii, proiect initiat de UDMR, transmite…

- Camera Deputatilor va constata, saptamana viitoare, paralelism cu textul Codului Administrativ in vigoare si va respinge initiativa legislativa potrivit careia autoritatile locale sunt obligate sa foloseasca limba unei minoritati in localitatile in care aceasta are 20% din populatie, a afirmat duminica…