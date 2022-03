Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Moinești au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal privind furtul a doua catalizatoare comise de catre persoane necunoscute, in perioada 28.12.2021-03.01.2022 in dauna unui tanar, de 19 ani si a unui barbat de 42 de ani, ambii din comuna Palanca. La data de 15 martie a.c. au…

- Cine ar fi crezut ca, la 30 de ani de la caderea regimului Ceaușescu, ne vom intoarce la celebrele „cote” de ulei, zahar sau faina? E drept, cauzele sunt altele, la fel și „cotele”, dar asta nu inseamna ca nu exista o problema… Marile magazine limiteaza achiziția de produse alimentare de baza Dupa criza…

- In perioada 7 – 13 martie a.c., politistii rutieri și polițiștii de ordine publica, cu atribuții pe linie de poliție rutiera, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, au acționat pe drumurile publice din județ, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Astfel,…

- Indicatorii tronsonului Bacau – Pașcani al Autostrazii „Moldovei” A7 au fost avizați de catre Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Sectorul de autostrada cuprins intre Bacau și Pașcani va avea o lungime de 77,39 de km și va traversa județele Bacau,…

- La Campionatul European de lupte greco-romane Under 23 de la Plovdiv (Bulgaria) Romania a deplasat doi sportivi, ambii antreanți de Ion Butucaru și legitimați la SCM Bacau: Denis Mihai și Vasile Cojoc. La 55 kg, Denis Mihai a cucerit medalia de bronz, invingandu-l marți seara, cu 6-0 pe armeanul Azat…

- In perioada 08.03.2022 – 10.03.2022, o delegație a Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj – Napoca, sub coordonarea domnului comisar șef dr. Liviu-Gabriel DUMITRU, directorul școlii, a participat la un schimb de experiența la sediul Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

- In primele 9 luni ale anului trecut, volumul total de investitii realizat de catre agentii economici aflati in esantionul Direcției Județene de Statistica Bacau a fost cu 18,2% mai mic fata de perioada corespunzatoare din anul 2020. In structura investitiilor cea mai mare pondere o detin unitatile cu…