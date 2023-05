Stiri pe aceeasi tema

- Documentele figureaza pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, unde se regasesc si cele doua rapoarte aprobate de Comisia pentru invatamant. Dezbaterile celor doua proiecte de lege ale educației pentru invațamantul preuniversitar și cel pentru invațamantul superior au fost finalizate saptamana…

- Exmatricularea pentru cazurile extrem de grave, cu o procedura care sa asigure dreptul la contestație, dreptul la aparare, nu inseamna ca nu se poate reinmatricula elevul la alta unitate de invațamant, spune ministrul Educației, Ligia Deca. „Acest amendament permite exmatriculare pentru cazurile extrem…

- Discutiile asupra legilor educatiei au fost suspendate astazi in comisia de specialitate a Camerei Deputatilor, dupa numai doua articole dezbatute, referitoare la valorile si principiile care stau la baza invatamantului preuniversitar. Catalin Purcaru explica: Reporter: Discutiile s-au blocat la principiul…

- Dezbaterile asupra noilor legi ale educatiei vor fi reluate saptamana care vine, la Parlament. Documentele urmeaza sa fie adoptate de Camera Deputatilor, ca prim for sesizat, cel mai tarziu pana la inceputul lunii mai. Iulia Gherman are detalii: Vor continua dezbaterile din comisiile de specialitate…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Așa-numita consultare publica pe marginea proiectului educațional a starnit dezbateri…

- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim ministrul…

- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim-ministrul…