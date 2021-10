Proiectele esențiale pentru comuna Gruiu continuă. Liniile STB 446 şi 447 vor avea un nou terminal la Bojdani Mutarea capatului de linie este și o consecința benefica datorata demararii lucrarilor pentru nodul rutier de acces pe autostrada A3 Proiectele de modernizare importante pentru comuna Gruiu continua, administrația acestei așezari dovedind ca iși respecta promisiunile și se straduiește sa puna in mișcare cat mai multe lucrari menite sa ofere condiții europene de trai pentru toți cetațenii. Noi investiții sunt demarate sau aproape finalizate și promit sa aduca confort locuitorilor, permițand in același timp și creșterea interesului pentru investitori. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

