Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Valorile ascendente ale traficului aerian, introducerea de noi destinații și demararea unor lucrari de modernizare și dezvoltare sunt cateva dintre rezultatele pozitive ale activitații Aeroportului Internațional Timișoara inregistrate in anul 2019! In anul 2019, s-a inregistrat o creștere…

- Noul beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., care deține 95% din AVIA-INVEST, compania ce gestioneaza Aeroportul Internațional Chișinau (AIC), Andrei Goncearenko, primite sa transforme porțile aeriene ale Republicii Moldova într-un hub aviatic transnațional. …

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat de principiu, marti, cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii (BEI), despre proiecte precum noul terminal de la Aeroportul International Henri Coanda, proiecte din zona de infrastructura a caii ferate sau asigurarea asistentei tehnice pentru…

- Primarul Daniel Nicolaș a anunțat ca Primaria Odobești are scoase la licitație pe Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) doua proiecte de investiții la care invita firmele interesate sa depuna oferte. Este vorba de proiectele: ,,Amenajare alei, loc de joaca si incinta Gradinița Unirea“ și…

- Intr-un sat din județul Alba a fost inființata prima școala inteligenta in mediul rural din Romania. Astfel, 120 de elevi și profesorii lor beneficiaza, pe langa modernizarea cladirii, și de soluții de ultima ora pentru iluminat și climatizare.

- La o luna de la declararea «starii de alerta», orașul Urziceni continua sa se confrunte cu probleme grave legate de salubrizarea localitații. Prețul pentru preluarea gunoiului menajer a fost majorat la 10,5 lei, Rosal Grup SA ramane titular de contract pentru inca 8 luni de zile, iar primarul Constantin…

- „Cea mai mare parte, 1 milion de lei, s-a alocat spitalului pentru plata arieratelor. Invațamantul a primit o suma importanta, tot aproape 1 milion de lei, inclusiv pentru solicitarea Liceului Dacia, s-a suplimentat, de asemenea, suma pentru fațada de la C.D.Loga, peste 500 de mii de…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…