Proiecte jurnalism pentru elevii din Iași. Aceștia vor putea colabora cu Revista Timpul Inspectoratul Școlar Județean Iași a semnat un parteneriat cu Asociația Revistei Timpul pentru ca elevii de gimnaziu și cei de liceu sa se poata implica in proiecte de jurnalism, contribuind la creșterea vizibilitații revistelor școlare in mediul virtual, stimularea lecturii, a dialogului autentic cu personalitați culturale, la generarea și multiplicarea de experiențe de educație media. Proiectul de jurnalism cultural intitulat sugestiv Revista TIMPUL – Portal de Cultura a primit acordul Ministerului Educației și Cercetarii. Primele activitați din cadrul proiectului vor fi realizate in unitațile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

