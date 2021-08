Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi - COVID-19, in valoare de 250 de milioane de euro, semnat intre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI) la Bucuresti si Luxemburg pe 20 aprilie. Conform ultimului calendar, proiectarea spitalului este prevazuta a incepe in aceasta toamna. Fondurile vor fi utilizate pentru constructia viitorului Spital Regional de Urgenta Iasi, iar finantarea face parte din facilitatile intreprinse de BEI, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, pentru…