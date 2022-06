Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat primul contract de servicii pentru noul proiect major de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Vrancea, etapa a III-a, cunoscut sub numele de Vranceaqua. Evenimentul a avut loc ieri la Consiliul Județean Vrancea in prezența președintelui Catalin Toma. Mai exact,…

- A fost semnat primul contract de servicii pentru noul proiect major de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Vrancea, etapa a III-a, cunoscut sub numele de Vranceaqua. Evenimentul a avut loc la Consiliul Județean Vrancea ]n prezența președintelui Catalin Toma. Mai exact, este…

- Aleșii județeni au fost convocați pentru joi, 26 mai, ora 10:00, la o ședința extraordinara. Pe ordinea de azi figureza, printre altele, o rectificare bugetara, aprobari de proiecte tehnice pentru investiții in infrastructura rutiera, precum și atribuiri de contracte privind transportul public pe traseele…

- Consilierii județeni PSD au solicitat conducerii Consiliului Județean sa fie cheltuiți mai mulți bani pentru investițiile aflate in derulare la nivelul județului Vrancea. Discuțiile au avut loc in cadrul ședinței de joi a Consiliului Județean unde au fost discutate doua proiecte de hotarare referitoare…

- Consiliul Județean Vrancea deruleaza un proiect de reabilitare energetica și lucrari conexe la corpurile C5, C6 și C7 din Str. Cuza Voda nr. 56, Focșani, unde funcționeaza serviciile publice comunitare de evidența persoanelor, permise și pașapoarte. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin…

- Fostul Palat al Justiției va fi redat circuitului public, iar aici va funcționa Muzeul Vrancei. Anunțul a fost facut miercuri de președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, care a vizitat șantierul de la acest obiectiv de investiții. Liderul administrației județene s-a declarat mulțumit…

- Muzeul Vrancei a lansat, astazi, intr-un cadru festiv, primul volum al „Istoriei Poliției Orașului Focșani”. Lucrarea realizata de trei muzeografi vranceni – Madalina Racoș, Florin-Daniel Mihai și Ionuț Iliescu prezinta informații despre inceputurile instituției, pana in anul 1944. La evenimentul organizat…

- Proiectul realizarii unui aquapark in Baia Sprie prinde contur. In ședința extraordinara de vineri, 18 martie, Consiliul Județean Maramureș a mai facut un pas important in vederea demararii efective a acestei investiții. Astfel, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotarare privind preluarea…