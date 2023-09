Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unei noi strazi din Timișoara vor avea parte de carosabil redus pentru circulația rutiera, acesta fiind preluat pentru amenajarea unei piste noi de biciclete. Pe strada Transilvania vor fi doua benzi pentru mijloacele de deplasare pe doua roți. Proiectul e deja inceput, iar noua pista nu…

- Cristi Valentin Misaila, primarul municipiului Focșani: Turnam asfaltul colorat la pista de biciclete de pe strada 1 Decembrie 1918. Pe aceasta strada a fost finalizata turnarea celui de al doilea strat de asfalt, lucrari executate in cadrul proiectului ”Resistematizarea infrastructurii de transport…

- Un turdean a prezentat o inregistrare video in care se vede cum marcajul cu vopsea verde, de pe pista de biciclete de pe strada 22 Decembrie 1989, este luat cu mana, ca și cum ar fi o bucata de carton pusa peste asfalt! Inregistrarea pune sub semnul indoielii calitatea lucrarilor, respectiv marcajul…

- Conducerea Primariei Comunei Ideciu de Jos, instituție condusa de primarul Feier Lucian Laurean (foto), anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare pista pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare in comuna Ideciu de Jos,…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Livezeni, județul Mures – strada Paraului" propus a fi realizat in comuna Livezeni, satul Livezeni, strada Paraului, fara numar, nu se supune evaluarii…

- In ședința ordinara de joi consilierii locali targumureșeni vor trebui sa aprobe bugetul total estimativ al proiectului „Realizare piste de biciclete in lungul canalului Pocloș" aprobat in cadrul in valoare totala de 5.042.507,48 lei (inclusiv TVA) din care 279.650 lei vor fi alocați din bugetul local…

- Conducerea Primariei Comunei Panet anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea rețelei de canalizare in satul Santioana de Mureș, comuna Panet, județul Mures", propus a fi amplasat in comuna Panet, satul Santioana de Mureș. "Informațiile…

- „De noaptea minții…! Ne-au tras o pista de biciclete prin mijlocul trotuarului! Dar pista se termina intr-un rondou de flori și mai apoi cotește brusc spre parcare!”, ne-a scris un bistrițean uimit care a urmarit indelung lucrarile de pe strada 1 Decembrie. „Oare chiar nu mai gandeste nimeni in orașul…