- Probleme pentru detinatorii de animale din Bucuresti! Proiectul ce priveste recensamantul animalelor cu detinator ilegal din Capitala urmeaza sa fie pus sub dezbatere in urmatoarele zile ale acestei saptamani.

- Unul dintre cei mai vehementi militanti in lupta antifumat din Romania, prof. dr. Florin Mihaltan, seful sectiei Pneumologie III in cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Capitala, este motivat de valurile de suferinta provocata de fumat la care a fost martor, atat in familie, cat…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat joi o crestere cu 15%, pe trei ani, a contributiei Frantei la Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei si Malariei, informeaza AFP. "Franta isi respecta promisiunea de crestere cu 15% a contributiei sale", a declarat seful statului francez la Lyon, inainte…

- Ministerul Sanatatii va primi, in urmatorii trei ani, peste 4,3 milioane de euro de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza...

