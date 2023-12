Stiri pe aceeasi tema

- CloudCart, platforma pentru crearea de magazine online, țintește atragerea a 10 milioane de euro, intr-o noua runda de finanțare Serie A, pana in trimestrul al patrulea al anului 2024, potrivit unui comunicat de presa. Compania estimeaza o cifra de afaceri ce depașește 25 de milioane de euro in urmatorii…

- Romania primește o suma de 34 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru repararea daunelor cauzate de seceta severa și incendiile forestiere din 2022. „Aceasta este solidaritatea UE in acțiune! Am promis și ne-am ținut de cuvant: sprijinul financiar de 33,9 milioane…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre un proiect amplu de modernizare, aflat in derulare la unitatea aparținatoare Spitalului Județean de Urgența din Reșița! Pandemia a adus multe nenorociri și pentru unii, dar și caștiguri pentru alții sau chiar lucruri neașteptat de benefice. Cine ar fi crezut ca, mulțumita…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput, marți, plata unei noi tranșe pentru alimentarea cardurilor sociale destinate persoanelor vulnerabile. Noua tranșa, in valoare de aproximativ 625 milioane lei va asigura, in zilele urmatoare, incarcarea cardurilor deținute de 2,5 milioane persoane…

- Acordul cadru dintre cele doua parti a fost incheiat pe 10 octombrie 2023, iar pe 12 octombrie 2023 a fost publicat in SEAP Conform termene.ro, Fresenius Medical Care Romania SRL are sediul pe Soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 19 ndash; 21, sectorul 1, Bucuresti. Firma a fost infiintata in anul 2000 si…

- CARAȘ-SEVERIN – Președintele Romeo Dunca a participat marți, 3 octombrie 2023, la semnarea de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a contractului de finanțare a unui proiect de importanța strategica, in valoare de 13,8 milioane euro, menit sa imbunatațeasca siguranța și…

- ”Prin finantarea acestui proiect, vom contribui semnificativ la dezvoltarea unui cadru de cooperare intre cele doua state, in vederea reducerii criminalitatii transfrontaliere si a migratiei ilegale, consolidand, totodata, securitatea si protejarea lanturilor de aprovizionare”, a precizat ministrul…

- O noua investiție pentru Spitalul Județean din Timișoara a fost aprobata de catre consilierii județeni. Astfel, aceștia au votat, marți, proiectul „Extinderea și modernizarea cailor de acces in incinta Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara.