Proiect european de 21,8 mil. lei pentru reabilitarea centrului istoric al municipiului Deva

- Proiectul reabilitarii caii ferate dintre Timișoara și Reșița merge inainte, in ciuda faptului ca proiectul nu a fost prevazut ca obiectiv specific pe PNRR. De o saptamana, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat anunțul de licitație pentru stabilirea firmei care se va ocupa de serviciile…

- La eveniment vor participa reprezentanti ai autoritatilor locale si Armatei. Lucrarile au debutat in luna iunie 2020 si au fost executate de catre asocierea de firme Conest – Proganex 2005 in cadrul unui contract cu o valoare de 2,7 milioane lei, inclusiv TVA. Proiectul a fost inclus in Programul Centenar…

- Recent, administrația locala din Zlatna a relansat in licitație publica contractul aferent proiectarii și realizarii lucrarilor de reabilitare a strazii Valea Morilor, in valoare de peste 6.000.000 de lei. Starea avansata de degradare a suprafețelor carosabile și lipsa spațiilor pentru circulația bicicletelor…

- Suma de 8,46 milioane de lei a fost aprobata de Guvern pentru reabilitarea termica a locuințelor rezidențiale din municipiul Suceava prin programul guvernamental coordonat de Ministerul Dezvoltarii, a anunțat, marți, primarul Ion Lungu.Acesta a mai spus ca a fost aprobata, de catre Ministerul ...

- Autoritațile locale din comuna Branișca incearca, pentru a patra oara, sa gaseasca o societate care sa implementeze un proiect cu finanțare europeana. Un contract de peste 2,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala a fost scos la licitație, pentru…

- Proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2021 a fost prezentat astazi, in dezbatere publica. Ma bucur ca și in acest an am reușit sa realizam un buget echilibrat, axat pe continuarea investițiilor și pentru acest lucru le mulțumesc colegilor mei din Executiv. Bugetul Consiliului Județean Brașov…

- Primaria municipiului Galati a lansat in licitatie publica un contract de lucrari pentru modernizarea Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie ‘Buna Vestire’ din localitate, investitie din fonduri europene in valoare de peste 8,6 milioane lei, informeaza, joi, Biroul de presa al institutiei. Potrivit…