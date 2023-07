Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 74.000 de credite au fost acordate pana in prezent prin Programul IMM Invest, cele 21 de institutii financiar-bancare finantand economia reala cu 55 de miliarde de lei, aproape 11 miliarde de euro, a afirmat miercuri intr-o conferinta de specialitate, directorul general al Fondul National…

Bosch, printre companiile care vor dezvolta in Romania investiții in cipuri, cu finanțare din PNRR / Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, partener in cadrul proiectului

- Intreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) care activeaza in sectorul de turism și servicii conexe (lista completa de activitați eligibile se gasește in Ghidul aplicantului, pe site-ul proiectului) se pot inscrie și aplica pana cel tarziu in data de 5 iulie 2023, ora 18.00, pentru a participa in cadrul…

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniul energiei, al…

- In Parlamentul Romaniei, am adus in dezbatere noul concept fiscal, promovat la nivelul intregii Uniuni Europene sub titulatura simbolica de taxa de solidaritate. Am convingerea ferma ca avem nevoie de masuri egale de impozitare intre Intreprinderile Mici și Mijlocii și corporațiile straine, iar orice…

- Forumul APPR, organizație a fermierilor din Romania, a semnat„Apelului Comun organizatiilor de fermieri din Europa Centrala si de Est catre Comisia Europeana,” alaturi de alte organizații de fermieri din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia (Grupul Vișegrad) și Croația, anunța un comunicat al Forumului…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Vanzarea centralelor termice pe gaze ar putea fi interzisa incepand din 2029 in toata Uniunea Euopana, deci inclusiv in Romania, potrivit unui proiect de directiva care va fi discutat de Comisia Europeana in 27 aprilie. Oprirea vanzarii de centrale individuale pe gaz in UE…

- ”Comisia Europeana urmarește o reforma de deficit bugetar restrictiva”, susține Marcel Boloș, care spune ca singura șansa de a ne dezvolta pe termen lung sunt banii de la PNRR pe care Romania ii va primi doar daca respecta regulile impuse de CE.