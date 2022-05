Stiri pe aceeasi tema

- Prevenirea și combaterea risipei alimentare revin in atenția legislativului. Un proiect de lege propune, intre altele, ca in premiera autoritațile administrației publice sa poata lua masuri impotriva risipei, atunci cand din activitatea lor rezulta surplusuri de produse alimentare. De asemenea, este…

- Cantitatea de 330 kg: Aceasta este ponderea risipei alimentare evitabile per locuitor generata in fiecare an in Elvetia, conform unei estimari a Ministerului elvetian al Mediului, care a lansat un proiect major de lupta impotriva deseurilor, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 86 de amenzi, care au insumat 524.500 de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada premergatoare sarbatoririi zilei de 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Banca Mondiala, Fondul Monetar Internațional, Programul Alimentar Mondial și Organizația Mondiala a Comerțului au cerut miercuri masuri urgente și coordonate pentru securitatea alimentara și au facut un apel pentru evitarea interzicerii exporturilor de alimente și ingrașaminte, informeaza Reuters.

- • Directiile sanitar veterinare si de securitate alimentara functioneaza cu echipamente tehnice al caror grad de uzura se situeaza intre 69% si 100% • Produsele Bio nu au fost verificate in vederea determinarii prezentei reziduurilor de pesticide • Masuri ineficiente pentru combaterea pestei porcine…

- Ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorii Bunei Vestiri și a Floriilor. Avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia acestor sarbatori, va sfatuiesc sa nu cumparati peste si produse din peste din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile…

- Romania se pregateste pentru a doua faza de raspuns in criza refugiatilor din Ucraina, care vizeaza protectia acestora, a anunțat, sambata, la Guvern, consilierul de stat in Cancelaria premierului Madalina Turza. Ea a precizat ca vor fi infiintate sase grupuri de lucru „orientate pe zonele nevralgice…

- Guvernul va avea vineri dimineata o sedinta in care va fi adoptat un proiect pentru modificarea unor masuri in domeniul apararii, una din prevederi fiind legata de numarul de trupe care pot stationa pe teritoriul Romaniei, potrivit informatiilor „Adevarul”