Proiect de genocid al guvernului din Brazilia Liderii indigeni si reprezentanti ai altor comunitati amazoniene s-au reunit de marti, in statul Mato Grosso (vest), pentru a forma o uniune sacra impotriva politicii de mediu a presedintelui brazilian de extrema dreapta, care ameninta, potrivit lor, modul de viata al indigenilor. In atentie se afla in special o lege care ar autoriza activitatile miniere pe terenurile rezervate populatiei autohtone.



"Obiectivul nostru este sa ne unim fortele si sa denuntam faptul ca un proiect politic al guvernului brazilian de genocid, etnocid si ecocid este in desfasurare", se afirma intr-un proiect… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de lideri indigeni brazilieni, reuniti in jurul emblematicului sef Raoni Metuktire, au denuntat vineri politica ''de genocid, etnocid si ecocid'' incurajata, in opinia lor, de guvernul Bolsonaro, relateaza AFP, citata de Agerpres. Liderii indigeni si reprezentanti ai altor comunitati amazoniene…

- Ministerul Afacerilor Interne pregatește un proiect de Ordonanța a Guvernului care modifica și completeaza unele acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetațenilor romani. Printre propuneri figureaza și modificarea varstei la care se va obține cartea de identitate.…

- Orban spune ca obiectivul Guvernului este sa aprobe Legea bugetului pana la sfarsitul acestui an și ia in calcul asumarea raspunderii Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este sa aprobe legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an. Potrivit premierului, în cazul…

- Premierul Ludovic Orban are, miercuri, o intalnire cu reprezentantii grupurilor parlamentare ale partidelor care au sustinut investirea Guvernului, anunța AGERPRES. Au fost invitati la discutiile care se desfasoara la Palatul Parlamentului reprezentantii USR, ALDE, UDMR, Pro Romania, PMP si ai grupului…

- Violența asupra profesorilor din partea elevilor sau parinților ar putea pedepsita cu inchisoarea. Prevederea se contine intr-un proiect de llege elaborat de comisia juridica, numiri și imunitați.

- Cabinetul Ludovic Orban este in proces de evaluare a programelor economice ale Guvernului anterior, iar programele care nu sunt benefice vor fi eliminate, deoarece deficitul pentru anul viitor trebuie redus, a anunțat sambata ministrul Finanțelor, Florin Cițu."Obiectivul nostru e acela de…

- Partidul Social Democrat da semne de reforma. Dupa ultimele discuții din ședințele CEx PSD, a inceput vremea deschiderii catre partenerii europeni. Primul lider PSD care da semnalul deschiderii catre stanga europeana este fostul ministru Victor Negrescu prin participarea la Conferința Internaționala…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Brașov ca, in privința tronsonului de autostrada Comarnic -Brașov, strategia Guvernului este sa il realizeze fie prin finantare de la buget, fie prin parteneriat public-privat. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in cel mult o luna de zile, a mai…