Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut marți prima sa declarație de la intrarea in starea de alerta. Șeful statului a facut un apel la respectare regulilor pentru a nu fi obligați sa reintram in starea de urgența. „Romania a trecut, de cateva zile, din starea de urgența in starea de alerta. In aceasta…

- Se SCHIMBA regulile de INMORMANTARE! Guvernul a decis! Cum iși vor INGROPA romanii morții de acum inainte Autoritațile au transmis cate persoane au voie sa participe la nunta sau la botez, dupa 15 mai, in cadrul unui proiect lansat pentru dezbatere publica. Cate persoane au voie sa participe la nunta…

- Marele fondator Microsoft, Bill Gates, spune ca pentru a incheia cu pandemia asta ar trebui sa ne inspiram din perioada razboaielor. „In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, o mulțime de inovații uimitoare au contribuit la grabirea incheierii razboiului. La fel se va intampla și in cazul acestei…

- Consumatorii germani își țin banii la saltea în loc sa se întoarca la cumparaturi în numar mare pe masura ce magazinelor li s-a permis sa se redeschida gradual, anunța asociația naționala a retailerilor din Germania, potrivit Reuters.Magazinelor de pâna în…

- 10 turiști care nu au respectat regulile de distanțare sociala impuse in India, au avut parte de o „pedeapsa” un pic diferita de cea pe care o așteptai. Prinși intr-un oraș facut celebru de cei de la Beatles, cei 10 turiști au fost puși sa scrie, de 500 de ori, „I did not follow the... View Article

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri, dupa o vizita la Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, ca Romania nu e in faza in care sa relaxeze restrictiile impuse in vremea pandemiei. ”Daca ne relaxam prea repede, daca credem ca vremea frumoasa alunga virusul, putem ajunge…

- Presedintele Klaus Iohannis indeamna romanii sa stea acasa de Paste si spune ca el va celebra aceasta sarbatoare crestina, duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, fara sa mearga la biserica. "O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi doar noi doi", a aratat Iohannis. Seful statului i-a…

- Noua organizatii neguvernamentale de sustinere a presei au trimis joi liderilor Uniunii Europene o scrisoare prin care se opun unui proiect de lege privind starea de urgenta din Ungaria, transmite AFP.Guvernul condus de premierul Viktor Orban intentioneaza sa adopte actul normativ in cadrul…