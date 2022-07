Angajații și foștii angajați vor avea posibilitatea sa intre on-line in registrul general de evidența a salariaților (REVISAL) pentru a-și obține date referitoare la vechimea in munca sau in specialitate și la salariul platit oficial de angajator, se arata intr-un proiect de hotarare inițiat de Ministerul Muncii. Totuși, pana la data achiziționarii unui nou sistem […] The post Proiect bomba al Ministerului Muncii. Angajații vor avea acces la REVISAL first appeared on Ziarul National .