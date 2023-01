Stiri pe aceeasi tema

- Primaria vrea aprobarea bugetului pe anul 2023 in ziua in care se decide viitorul majoritatii politice de la nivel local. Intamplator sau nu, Consiliul Local (CL) a fost convocat pe 18 ianuarie, zi in care sunt sanse mari ca instanta sa se pronunte asupra legimitatii ocuparii de catre Cezar Baciu a…

- In prezent sistemul de incalzire in pardoseala este din ce in ce mai popular, iar dezvoltatorii imobiliari aleg pentru apartamentele noi Iași acest tip de incalzire datorita avantajelor oferite. Sistemul de incalzire in pardoseala ofera incalzire la nivelul podelei și asigura camerelor o temperatura…

- In urma cu putin timp s-a produs un incediu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, flacarile au izbucnit la un apartament situat pe strada Vasile Lupu, din municipiul Iasi. UPDATE Incendiul a fost localizat la etajul 1, apartamentul 4, unde din fericire, nu se afla nimeni. Știre…

- Consilierii locali se reunesc astazi intr-o sedinta extraordinara pentru aprobarea unui proiect de hotarare privind amenajarea de piste de biciclete. Potrivit documentatiei, intentia municipalitatii este de a accesa fonduri in cadrul unui program guvernamental, valoarea totala a proiectului fiind de…

- Contractul pentru proiectarea tehnica si executia Centurii de Sud-Est a municipiului Arad, care va inchide inelul rutier din jurul orasului, a fost semnat, vineri, in prezenta premierului Nicolae Ciuca, valoarea proiectului fiind de 308 milioane de lei.

- Accident rutier produs in municipiul Iasi, strada Vladiceni, podul Sf. Ioan. Un autoturism a intrat in spatele unei basculante, iar din primele informatii sunt 2 victime, ambele incarcerate. In scurt timp, ambele persoane de aproximativ 20 de ani au fost descarcerate. Soferul a fost inconstient si au…

- Un accident a avut loc recent in fata filialei BCR din Iasi. O masina apartinand Jandarmeriei a intra in coliziune cu un alt autoturism si s-a rasturnat. Accidentul a fost loc la intersectia strazilor Palat cu Sfantul Lazar si s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate. In urma incidentului au…

- Astazi, 15 octombrie 2022, un accident rutier s-a produs in Podu Roș. UPDATE: In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13.00 s-a produs un accident rutier in municipiul Iași, in zona stației de autobuz din Podu Ros, direcția spre Nicolina. Șoferul unui autoturism taxi a accidentat un pieton de 50 de ani…