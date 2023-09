Stiri pe aceeasi tema

- China a denuntat luni „declaratia comuna” publicata de Washington, Seul si Tokyo la summitul de la Camp David de vineri, convocat de Joe Biden in vederea unei consolidari a relatiei trilaterale, prin care cele trei tari se opun ”comportamentului periculos si agresiv” si ”revendicarilor maritime ilegale”…

- Masurile se numara printre cele mai recente semne ale relatiilor tensionate dintre Washington si Beijing, care s-au ciocnit din cauza acuzatiilor de spionaj, drepturilor omului, politicilor industriale ale Chinei si interdictiilor de export din SUA privind tehnologiile avansate. Biroul pentru Industrie…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus de acuzare pentru ca a complotat in vederea anularii infrangerii sale in alegerile din 2020. Potrivit CNN , in cadrul anchetei avocatului special Jack Smith, Trump a fost acuzat de: conspiratie in vederea fraudarii Statelor Unite; conspiratie in vederea…

- Cand vine vorba de brandurile pe care le știm cu toții, acestea reprezinta jucatori importanți in economia mondiala, cu o putere financiara fabuloasa. Din acest motiv, nu ar trebui sa vina ca o surpriza faptul ca in cel mai recent top 10 vedem companii precum Apple, Google, Microsoft sau Amazon, scrie…

- Ministerul Comertului din China a declarat miercuri ca factorii non-economici cresc si interfereaza cu comertul exterior al tarii, care se va confrunta cu o situatie ”extrem de grava” in a doua jumatate a acestui an, relateaza CNBC. ”Impingerea puternica a unor tari pentru ”decuplare”, ”separarea lanturilor…

- China nu poate fi ingradita sau incercuita, a afirmat miercuri diplomatul chinez Wang Yi, intr-un dialog cu fostul secretar de stat american Henry Kissinger, aflat in vizita la Beijing. O serie de inalți reprezentanți ai Statelor Unite au vizitat China in ultima vreme, pentru detensionarea relațiilor…

- Companiile de aparare din SUA au reusit sa transforme cererea de sisteme de aparare aeriana, rachete si alte arme in comenzi, datorita razboiului din Ucraina si cresterii tensiunii in relatiile dintre SUA si China. Armele Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele…

- Producatorii chinezi de smartphone-uri, cum ar fi Xiaomi si Realme, au dominat piata rusa in primul semestru din 2023, depasind 70% din toate vanzarile, fata de aproximativ 55% anul trecut, a anuntat marti retailerul de produse electronice de consum M.Video-Eldorado, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Succesul…