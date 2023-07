Programul „Rabla Local”: Râmnicu Vâlcea vrea să scape de 1000 de mașini uzate Programul „Rabla Local” prin intermediul caruia cei care au o mașina mai veche de 15 ani o pot casa a inceput astazi. La casare doritorii ar urma sa primeasca suma de 3.000 lei. Din aceștia, 2.400 lei sunt acoperiți de la bugetul Fondului pentru Mediu, iar 600 lei din bugetele locale. La nivelul municipiului s-a aprobat o alocare financiara de 600.000 de lei. Este echivalenta pentru susținerea contribuției locale in cazul a 1000 de mașini casate. Cei care vor sa participe la acest program trebuie, in primul rand, sa iși deschida un cont de utilizator pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

