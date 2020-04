Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an peste doua miliarde de euro din sumele utilizate de la bugetul de stat pentru platile directe in agricultura, dupa ce o transa de 91,7 milioane de euro a intrat vineri in contul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), deschis la Banca…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca a publicat, pe data de 20 martie 2020, pe site-ul sau oficial, ajutoarele care le vor fi acordate apicultorilor in perioada 2020-2022. Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Programului Național Apicol se afla in consultare publica timp de 10 zile. Potrivit…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca pentru acest an, in cadrul Programului de stimulare a angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura și industria alimentara, se aloca suma de un milion de lei. Proiectul de hotarare de Guvern a fost publicat pe site-ul oficial al MADR. Potrivit proiectului de act…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat ca activitatea fermierilor din sectoarele vegetal, zootehnic, apicol, industrie alimentara trebuie continuata in contextul masurilor prevazute de Ordonanta Militara a ministrului Afacerilor Interne privind masurile de prevenire a Covid-19,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca s-a dat startul pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2019. Rentierii agricoli se pot prezenta pentru obtinerea vizei anuale pana la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/curator/tutore,…

- MLPDA a lansat consultarea publica pentru urmatoarele proiecte de acte normative: - Ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei pentru completarea ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare…

- N.D. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au anunțat ca programul de susținere a tomatelor in spații protejate – prin intermediul carora legumicultorii considerați eligibili vor putea primi fonduri pentru a avea producție de roșii și in perioada de extrasezon – va continua și anul acesta. Mai mult…

- Curtea Constitutionala a venit joi cu precizari referitor la solutiile pronuntate cu o zi in urma pe sesizarile privind conflictul juridic intre Guvern si Parlament, in legatura cu angajarea raspunderii Executivului pe bugete, pe cea a Avocatului Poporului la OUG 57/2019 referitoare la Codul administrativ…