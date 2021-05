Programul Pedibus va fi extins pe noi trasee; elevii ar putea primi ghiozdane cu rotile

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere faptul ca rata de incidența in municipiul Sfantu Gheorghe in data de 18 mai este de 0,84 cazuri la mia de locuitori, incepand de miercuri, 19 mai, elevii claselor V-VII, IX-XI și IX-X profesional vor incepe cursurile in format fizic. Conform unei statistici prezentate de Inspectoratul…

- Conform bilantului actiunii din zilele de 14-15 mai, la Sfantu Gheorghe a fost colectata o cantitate record de sticla: aproape 64 de tone. „Trebuie sa le mulțumim oamenilor pentru ca au participat: vedem ca iși planifica aceasta colectare a sticlelor, le strang pentru perioade mai lungi de timp și nu…

- Elevii din Sfantu Gheorghe vor merge pe jos la școala, insa conduși de o personalitate din oraș. Ideea ii aparține unui australian. A fost preluata de Italia și Danemarca, iar acum va fi pusa in practica și in Covasna. Noua metoda de a merge la școala Locuitorii din Sfantu Gheorghe se gandesc ce modalitați…

- Dupa ce a ingrijit, prefatat si recenzat o buna parte a celor 28 de volume care au aparut in colectia Profesionistii nostri, din cadrul Editurii Eurocarpatica, in perioada 2010-2020, acum a sosit momentul ca profesorul, istoricul, publicistul si liderul civic Vasile Stancu sa fie onorat cu un asemenea…

- Sportivii din cadrul secției de lupte libere a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe au revenit acasa cu o medalie de bronz, obținuta de sportivul Orban Lorant, la Cupa Romaniei Cadeți. La competiția care a avut loc in perioada 26-28 martie a.c., la Pitești, au participat sportivi din toata…

- Scurtmetraje și o prezentare altfel a școlii lor și a calificarilor din oferta acesteia au pregatit elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, sub coordonarea profesorilor, pentru a marca „Saptamana meseriilor”. Pregatirile au inceput din vreme, iar saptamana trecuta, scurtmetrajele…

- Doua clase de elevi – una de la Liceul Teologic Reformat din Sfantu Gheorghe și una de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din municipiu intra in „scenariul 3” („roșu”), cursurile din cadrul acestora urmand sa se deruleze exclusiv online, dupa ce doua cadre didactice au fost confirmate cu COVID-19. Inspectoratul…

- Proprietarii care detin terenuri forestiere in arii strict protejate si nu le pot exploata avand in vedere statutul acestora vor primi compensatii din partea statului incepand din acest an, a anuntat luni, la Sfantu Gheorghe, ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta a declarat, in cadrul unei conferinte…