Programul nuclear iranian: Parisul ridică problema revenirii la sancţiunile ONU Franta a amenintat miercuri cu declansarea mecanismului inclus in acordul din 2015 cu privire la programul nuclear iranian, care ar putea duce la restabilirea sanctiunilor ONU, dupa o serie de incalcari ale acestui text de catre Iran, informeaza AFP. "La fiecare doua luni, apare o abatere suplimentara (a Iranului la text) incat iti pui problema astazi, o spun foarte clar, cu privire la aplicarea mecanismului de reglementare a diferendelor care este prevazut in tratat", a avertizat seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian. "Data fiind succesiunea actiunilor asumate de autoritatile iraniene,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat sambata ca imbogateste uraniu la nivelul de 5%, dupa ce si-a redus in mai multe randuri angajamentele internationale privitoare la programul nuclear, transmite AFP.In virtutea acordului international din 2015 privind programul sau nuclear, Teheranul nu are dreptul de a…

- Uniunea Europeana (UE) s-a declarat marti "foarte ingrijorata" dupa ce Iranul a anuntat reluarea activitatilor sale inghetate de imbogatire a uraniului si a estimat ca fiind "din ce in ce mai dificil" sa fie sustinut acordul asupra programului nuclear iranian, incheiat in 2015, informeaza AFP. "Suntem…

- Iranul a salutat joi alegerea argentinianului Rafael Grossi in fruntea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), exprimandu-si dorinta ca sub conducerea lui organizatia sa ramana "neutra" in indeplinirea misiunii sale, informeaza AFP. Grossi a fost ales marti la conducerea AIEA, dupa decesul…

- Starea acordului nuclear semnat de Iran si marile puteri este foarte rea dupa ce SUA s-au retras din aceasta intelegere internationala, aflata in prezent la ''terapie intensiva'', a declarat miercuri Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe iranian, potrivit dpa citata de Agerpres. ''Din…

- Inaintea unei intalniri 'trebuie sa cream un climat de incredere reciproca', cu toate acestea 'domnul Trump a pus capat acestei increderi' prin retragerea SUA din pactul nuclear, a declarat presedintele Iranului intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, intrebat in legatura cu o…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a declarat marti, la New York, ca este deschis pentru discutarea unor mici schimbari ale pactului nuclear din 2015 daca SUA ridica sanctiunile impuse Regimului islamic, transmite Reuters. Rohani a declarat presei ca va fi deschis sa discute cu marile…

- Franta a chemat joi Iranul "sa se abtina" de la orice actiune "non conforma cu angajamentele sale", a doua zi dupa ce Teheranul a anuntat o noua reducere a angajamentelor sale nucleare, informeaza France Presse. Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri seara ca a dispus abandonarea…

- Franta a propus oferirea Iranului a unor linii de credit de circa 15 miliarde de dolari, in acest an, cu conditia ca Teheranul sa respecte din nou in totalitate prevederile acordului nuclear convenit in 2015 cu puterile occidentale, o propunere care necesita acceptarea de catre Statele Unite, au declarat…