Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 26 mart - Sputnik. Trecerea la ora de vara 2021 se va face la o saptamana dupa echinocțiul de primavara, care a avut loc pe 20 martie 2021, cand ziua a fost egala cu noaptea. In noaptea de 27 spre 28 martie 2021, ceasurile vor trebui date inainte cu o ora, astfel ora 3:00 va deveni…

- Programul „Noua Casa” incepe vineri, cand bancile participante in program primesc dosarele de credit. Potrivit estimarilor, peste 18.000 de persoane pot beneficia de imprumuturi, in conditiile unui plafon de garantare de peste 1,5 miliarde de lei, informeaza news.ro . Fondul National de Garantare a…

- Programul ”Noua Casa” incepe vineri, cand bancile participante in program primesc dosarele de credit, potrivit estimarilor, peste 18.000 de persoane putand beneficia de imprumuturi, in conditiile unui plafon de garantare de peste 1, 5 miliarde de lei. Citește și: Florin Cițu iși incalca una…

- Cererile de finantare pentru programul ”Noua Casa” pot fi depuse la banci incepand de vineri, au transmis, joi, reprezentantii Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), precizand ca Ministerul Finantelor a diminuat comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30%…

- Ministrul Mediului cauta soluții pentru poluarea scapata de sub control in București și are o propunere ferma pentru Primaria Capitalei. Tanczos Barna dorește sa nu mai fie emisa nicio autorizație de construire fara centrala comuna, cel puțin la nivel de bloc. Ministrul Mediului a declarat la Digi24,…

- Plafonul de garanții al programului Noua Casa, inlocuitorul Primei Case, scade cu un sfert in 2021. Nivelul de garantare va fi de 1,5 miliarde de lei, cu 500 de milioane de lei sub cel de anul trecut, potrivit Fondului National de Garantare. Suma ar ajunge pentru circa 6000 de beneficiari, daca s-ar…

- Crizele, de-a lungul istoriei, au dus la accelerarea unor tendințe; în cazul pandemiei de acum, e cazul digitalizarii, spune CEO-ul unei banci locale într-o discuție cu HotNews.ro. Tema incluziunii sociale va crește în importanța dezbaterii publice, iar instituțiile bancare va trebui…

- Directorul executiv al companiei americane, Stephane Bancel, susține ca vaccinul dezvoltat de Moderna ar oferi o protecție de cel puțin doi ani impotriva noului coronavirus. Totuși, compania trebuie sa adune mai multe date pentru ca lucrurile sa fie mai clare, transmite Reuters.”Anticorpii generați…