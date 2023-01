Programul manifestărilor de la Iaşi dedicate Zilei Unirii, de azi până vineri O serie evenimente care marcheaza Ziua Unirii Principatelor Romane vor avea loc zilele acestea la Iasi. Odata cu implinirea a 164 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iesenii vor putea participa la numeroase expozitii si activitati tematice. Ziua Unirii la Palatul „Alexandru Ioan Cuza" din Ruginoasa Manifestari dedicate sarbatoririi Unirii de la 24 ianuarie 1859 se vor desfasura la Palatul „Alexandru Ioan Cuza" din Ruginoasa, pe 24 ianuarie: • ora 12:00, „Te Deum" – Biserica Domneasca Ruginoasa, slujba sustinuta de sobor de preoti,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

