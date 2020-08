Angajatorii aflați in situații excepționale vor putea reduce cu cel mult 50% durata de munca prevazuta in contractul individual cu norma intreaga al angajaților, pe o perioada de cel puțin 5 zile, iar Guvernul va subvenționa 75% din diferența dintre salariul normal și cel pentru program de munca redus. Masura va putea fi aplicata la nivel național sau sectorial, in domenii in care se inregistreaza... Source