Stiri pe aceeasi tema

- 14-20 mai 2023: Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, ediția a XVI-a, la Alba Iulia. Pavel Bartoș, printre invitați. PROGRAMUL 14-20 mai 2023: Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, ediția a XVI-a, la Alba Iulia. Pavel Bartoș, printre invitați. PROGRAMUL Teatrul de Papuși „Prichindel”…

- 30 august – 2 septembrie: Gala Tanarului Actor HOP, la Alba Iulia. Detalii despre preselecții și componența juriului UNITER, Consiliul Județean Alba și Teatrul de Papuși „Prichindel” se pregatesc de o noua ediție, mai precis de cea de-a 26-a, a Galei Tanarului Actor HOP la Alba Iulia. Ediția cu numarul…

- Teatrul Colibri Craiova mediaza in acest week-end intalniri cu papuși și personaje dragi, in spectacolele „Prietenii Motanului Incalțat“ și „Frumoasa din padurea adormita“. Sambata, la ora 18.00, este programat spectacolul „Prietenii Motanului Incalțat“, scenariul și regia Iulia Carstea.Spectacolul…

- Carmen de la Salciua și Marian Corcheș, soțul ei, s-au casatorit anul trecut, iar cei doi se pregatesc acum și pentru petrecerea de nunta. Aceștia insa vor ca in acest an sa mai aiba parte de un pas important și lucreaza serios in a deveni parinți. Cu toate ca artista face des drumuri din Alba Iulia…

- FOTO| Balul vanatorilor 2023, organizat de AJVPS Alba la restaurantul Yiamas: Ospaț cu bucate alese, povești vanatoreșți și tombola cu premii Zeci de vanatori din Alba Iulia s-au distrat, sambata seara, la balul organizat la restaurantul Yiamas. Evenimentul a avut de toate – masa vanatoreasca, muzica…

- FOTO: Teatrul de Papuși ”Prichindel” din Alba Iulia pregatește un nou spectacol: Scufița Roșie, adaptare dupa Frații Grimm Teatrul de Papuși ”Prichindel” din Alba Iulia se pregatește de un nou spectacol, care va avea premiera la final de stagiune 2022 – 2023. Este vorba despre Scufița Roșie, dupa celebrul…

- Marți, 14 februarie 2023, in cadrul proiectului Cum am reușit, inițiat și susținut de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Liceul de Arta „Regina Maria” din Alba Iulia, elevii instituției gazda vor avea ocazia sa afle, direct de la sursa, o poveste de…

- Autoritațile romane sunt in alerta dupa dezastrul din Turcia. O harta seisomologica arata care ar fi cele trei zone sigure din Romania in cazul unui cutremur major. Potrivit experților, orașele cu risc minim la cutremur sunt Alba Iulia, Cluj-Napoca si Oradea. Experții spun ca in zona Transilvaniei,…