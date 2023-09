Stiri pe aceeasi tema

- Corul „Bucuria Comuniunii" din Reghin a participat, in perioada 21-25 august 2023, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Irineu, la Festivalul International „Kostoski" din Ohrid (Macedonia de Nord), informeaza www.reintregirea.ro. "Localitatea Ohrid, situata pe malul lacului cu…

- Festivalul Internațional de Film și Televiziune SIMFEST a revenit anul acesta cu a XX-a ediție susținuta anual in Targu Mureș. Conferința oficiala de deschidere a festivalului a avut loc luni, 28 august, la Cetatea Medievala Targu Mureș. Evenimentul se desfasoara pe o perioada de o saptamana, incheindu-se…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, prezenta ursilor a fost semnalata in zona localitatilor Borsec, Ineu, Balan, Gheorgheni, Praid, Borzont, Subcetate, Soimusu Mare, Ciumani, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sub Cetate, Leliceni, Toplita, Lazarea si Satu Mare. In fiecare…

- Festivalul Internațional de Chitara Harmonia Cordis programeaza vineri, 11 august o noua serie de cursuri individuale de maiestrie la Universitatea de Arte (ora 10) și Concursul Internațional de Chitara Harmonia Cordis, Categoria C (ora 10) gazduit de Liceul de Arte. De asemenea, la Universitatea de…

- Festivalul Internațional de Chitara "Harmonia Cordis" a programat miercuri, 9 august, primele cursuri individuale de maiestrie, gazduite și in acest an de Universitatea de Arte din Targu Mureș, incepand cu ora 10.00. Universitatea de Arte a gazduit și o inedita expoziție de chitare clasice de concert…

- Festivalul Internațional de Chitara Clasica "Harmonia Cordis" revine la Targu Mureș, incepand de marți, 8 august și se va desfașura pana duminica, 13 august. Concertele vor avea loc atat la Palatul Culturii cat și in Cetatea Medievala, iar in acest an, zeci de artiști din 14 țari, printre care Brazilia,…

- Cinci copii și trei adulți din Bistrița-Nasaud au fost transportați, marți, la spital cu simptomele unei toxiinfecții alimentare, dupa ce au fost la un botez. Luni seara, alți patru copii, care au participat la același eveniment, au ajuns la spital. Incidentul a avut loc marți in localitatea Dumitrița.…

- Festivalul International de Film Transilvania a avut, aseara, Gala de inchidere, in cadrul careia a fost acordat premiul pentru cel mai bun film. Premiul a revenit productiei iraniene "Ca pestele pe luna ", regizata de Dornaz Hajiha. Trofeul Transilvania al TIFF acordat filmului iranian este in valoare…