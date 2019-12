PROGRAMUL FESTIVALULUI DATINILOR DE IARNA MARMATIA 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

- In perioada 12-28 decembrie, in Sighetu Marmației sunt programate o mulțime de manifestari, aproape zilnic urmand sa aiba loc spectacole sau acțiuni care au legatura cu sarbatorile de iarna. FESTIVALUL DATINILOR DE IARNA „MARMAȚIA” 2019 EDIȚIA a 51-a 12 decembrie 2019, Ora 15,00, Sala de spectacole…

- Primaria, Consiliul Local și Casa de Cultura a comunei Mihai Viteazu organizeaza Ziua Naționala a Romaniei, in 1 decembrie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 'E un eveniment aparate cu o durata de timp prelungita, eveniment care e propus sa fie accesibil publicului printr-un spectacol in aer liber de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 Decembrie. Consiliul Local a alocat pentru evenimentul Iarna baimareana, suma de 1,5 milioane de lei, pentru toate serviciile…

- Cea de-a XV-a ediție a Zilelor Orașului Panciu, manifestare organizata de Primaria și Consiliul Local al Orașului Panciu, alaturi de Casa de Cultura ,,Mihai Eminescu” Panciu, s-a desfașurat in perioada 28-29 septembrie 2019. Programul evenimentului a inclus spectacole artistice, competiții sportive,…

- Primaria și Consiliul Local al orașului Novaci și Casa de cultura Novaci organizeaza in data de 6 octombrie 2019 a doua ediție a Festivalului ”Tocanul de Novaci”. In aceasta zi locuitorii orașului Novaci, cat și turiștii, vor putea vedea spectacolul susținut de Ansamblul Folcloric ”Nedeia”…

- Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, va fi proiectat in luna octombrie in cadrul Festivalului de Film de la Roma, unde vor fi prezenti si actorii principali din distributia acestei pelicule ce a fost produsa de platforma de streaming Netflix, informeaza AFP. "Participarea filmului…