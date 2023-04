Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Penny din intreaga tara au un program modificat de functionarea in perioada sarbatorilor pascale pentru zilele de 15, 16 si 17 aprilie. Vezi programul magazinelor Penny de Paște 2023 si afla cand poti sa iti faci cumparaturile! In perioada 10-14 aprilie, clientii isi pot face cumparaturile…

- De luni, 3 aprilie, incepe distribuirea pachetelor cu alimente de la Uniunea Europeana destinate persoanelor defavorizate din Piatra-Neamt, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Anul acesta primesc astfel de ajutoare 2.330 de familii din oras, care le pot ridica de la depozitul…

- COMUNA PASTRAVENI, titular al proiectului “Infiintare retea de alimentare cu apa in sat Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra…

- Pietrenii care au nevoie de certificatul de cazier judiciar trebuie sa știe ca la Piatra Neamț nu pot obține documentul din cauza unor probleme tehnice care nu se știe cat de curand vor fi rezolvate. “Va informam ca momentan, ghiseul de lucru cu publicul, de primire a cererilor și de eliberare a certificatelor…

- Un barbat de 42 de ani, electrician, a cazut in gol, duminica, de la 20 de metri, in timp ce se afla in Mina Vulcan, din Valea Jiului. Acest incident este cercetat ca accident de munca, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…