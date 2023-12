Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunile de dimineața și de seara din a patra zi de competiție a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni vor fi transmise LIVE pe AntenaPLAY vineri, 8 decembrie 2023. David Popovici o sa fie prezent in prima, dar și in a doua reuniune a concursului de maine.

- Echipa Romaniei, din care face parte și David Popovici, a obținut calificarea in finala probei masculine de stafeta 4x50 m mixt, miercuri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber.

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber. Sesiunea de dimineata incepe la 09.30 cu seriile din…

- A aparut programul zilei de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia care va avea loc la Otopeni incepe astazi si va putea fi urmarita in LIVE in AntenaPLAY. Romanii incep asaltul spre medalii! Startul se da la ora 9:30, cu seriile la 400 de metri mixt feminin. Brigitta Vass,…

- David Popovici, 19 ani, va intra in concurs in ultimele trei zile ale Campionatelor Europene de la Otopeni, competiție care urmeaza sa debuteze pe 5 decembrie, urmand sa inaote in probele de 100 și 200 m liber. ...

- Camelia Potec are asteptari uriase de la David Popovici. Sefa inotului din Romania este convinsa ca saptamana viitoare va fi una a recordurilor pentru, la Otopeni! David Popovici inoata la Europeanul din Romania, in probele lui preferate. Cea mai tare competitie de inot de la noi e in direct in AntenaPLAY.…

- Camelia Potec, președinta FRNPM, a oferit ultimele detalii despre Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, competiție care debuteaza pe 5 decembrie. David Popovici va concura in probele de 100 și 200 m liber la Otopeni. ...