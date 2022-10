”Incepand cu data de 01 noiembrie 2022, unitatile administrativ-teritoriale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara care doresc sa participe in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete isi pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica pusa la dispozitie pe site-ul AFM”, a transmis, joi, AFM, intr-un comunicat de presa. Potrivit AFM, conturile create si utilizate pentru inscrierea in cadrul Programului Iluminat public, Programului Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati, Programului Eficienta energetica in cladirile publice, Programului…