Programul complet al manifestărilor de Ziua Unirii. Premierul şi membri ai Guvernului vin la Iaşi Iesenii sunt asteptati astazi in Piata Uniri, de la ora 10.00, pentru a sarbatori 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. In Piata va avea loc un concert cu muzica populara, iar Primaria va oferi o masa populara (placinte, „poale"n brau" si ceai) in jurul orei 12.30. Concertul va fi intrerupt temporar la ora 11.00, atunci cand sunt programate manifestarile oficiale: ceremonial religios, alocutiuni ale oficialitatilor, depunerea de coroane de flori la ansamblul statuar al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, o defilare militara si hora populara. Anul pre-electoral 2023 ii (re)aduce la Iasi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

