- Intreruperi in furnizarea apei potabile din cauza lipsei de energie electrica la stațiile de pompare Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Baia Mare anunța mai multe intreruperi in alimentarea cu energie electrica, pentru efectuarea unor lucrari la instalațiile și rețelele electrice in ziua…

- Un nou inceput de saptamana cu intreruperi in furnizarea apei pentru o parte din clientii Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Pana la ora 16, apa e intrerupta pentru remedierea unor avarii, pe strazile Martir Dan Carpin, Eternitatii, din Timișoara, și in Sacalaz. De asemenea, presiunea e scazuta…

- Noi intreruperi in furnizarea agentului termic pentru clientii de pe cateva strazi din Timisoara, dar si intreruperi in furnizarea apei inclusiv pentru cateva institutii. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara se intrerupe furnizarea…

- Noi avarii afecteaza clientii Aquatim din Timisoara si din cateva localitati din judetul Timis. Pentru remedierea lor, apa e intrerupta azi pe strazile Cerna, Oraștie, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sanmihaiu Roman și Utvin, pana la ora…

- Vineri, 4 noiembrie, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in localitațile Ciacova, Livezile și Padureni pentru spalarea și igienizarea rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de…

- Astazi ndash; 01 noiembrie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 280 mm, de la intersectia strazilor Mircea cel Batran cu Nicolae Balcescu din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, pentru remedierea acesteia, echipele de interventie…

- Joi, 13 octombrie, intre orele 8-18 se va executa o conectare de conducte la intersecția Caii Bogdaneștilor cu strada Tacit. Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor”, iar pe durata lor…

- Aquatim a anuntat noi modificari in programul echipelor de interventii, ca urmare a unor avarii si alte lucrari. Atfel, azi apa e intrerupta pe strazile Calea Sever Bocu, Victor Hugo, din Timisoara, și in Sacalaz, Moșnița Noua, Utvin și Petrovaselo, pana la ora 15, din cauza unor avarii. Reamintim ca…