Programul băncilor de Crăciun 2023. Cum lucrează BRD, ING, BCR, Transilvania sau Raiffaisen Romanii vor sa știe programul bancilor de Craciun 2023, pentru a fi pregatiți din timp pentru eventualele situații care trebuie rezolvate. Fiecare banca are propriul program, iar acesta difera in funcție de locație. De exemplu, o banca din cadrul unui centru comercial nu are același program cu o sucursala de oriunde altundeva. Pentru toți cei […] The post Programul bancilor de Craciun 2023. Cum lucreaza BRD, ING, BCR, Transilvania sau Raiffaisen appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu sosirea sarbatorilor de iarna, romanii iau cu asalt hipermarketurile in cautarea ultimelor produse pe care sa le puna pe masa de Craiun. Nu e de mirare ca mulți se intreaba care este programul magazinelor de Craciun 2023 ca sa știe de unde pot cumpara ultimele ingrediente care le lipsesc. Magazine…

- Primaria Brașov a anunțat care este programul cu publicul, de Craciun și Anul Nou, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor. PROGRAMUL CU PUBLICUL IN PERIOADA 23.12.2023– 26.12.2023 ; 30.12.2023 – 02.01.2024 SERVICIUL STARE CIVILA „DECESE” sambata 23.12.2023 9 – 13 duminica…

- Vești bune pentru romani! Meteorologii au emis prognoza pentru sarbatori și au dezvaluit care sunt zonele in care va ninge. Cei care și-au luat vacanța pentru a merge aici se vor bucura din plin de zapada și un peisaj de vis. Afla care sunt zonele vizate și unde va ninge de Craciun in Romania. Unde…

- Romanii ar putea primi vouchere in valoare de 1000 de lei de Craciun. Guvernul Romaniei a lansat o inițiativa care vine in sprijinul anumitor categorii de romani. Mai exact, aceștia ar urma sa primeasca tichete speciale, cu o valabilitate de cinci ani. Voucherele vor fi emise de catre Autoritatea Naționala…

- Pe 29 noiembrie se deschide primul targ de Craciun din București care are loc in Parcul Drumul Taberei. Deschiderea va avea loc la ora 19:00 cu focuri de artificii și un concert Fuego. Care este programul targului de Craciun 2023 din Drumul Tabere și ce activitați pot face adulții și copiii care vor…

- Te-ai intrebat vreodata cat costa un bilet la concertul de Craciun al lui Ștefan Hrușca? Artistul e devenit sinonim cu Craciun și in ultimii 30 de ani a concertat la fiecare final de an. Romanii ii asculta cu drag cantece și sunt gata sa umple salile an de an pentru a il asculta cantand pe […] The post…

- Este unul dintre cele mai carismatici prezentatori TV. Ori de cate ori apare pe micile ecrane, Pavel Bartoș reușește sa aduca veselie in casele telespectatorilor, caci are o energie debordanta și un entuziasm ieșit din comun. Știm deja ca o zi de filmare pentru ”Romanii au Talent”, dar și pentru ”Vocea…

- RetuRo, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), a anunțat cand va deschide primul centru de numarare și sortare a ambalajelor pentru bauturi. Afla in randurile de mai jos cum va funcționa sistemul și cand vor incasa romanii primii bani inapoi din partea supermarketurilor. Cand va fi…