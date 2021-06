Program la Happy Cinema Bistrita 25 iunie - 01 iulie 2021.

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 25.06.2021 Ora 19:00 – Fast & Furious 9, Ro sub, Actiune, Aventuri, Crima, Thriller Sambata 26.06.2021 Ora 13:00 – Bigfoot Family, dublat Ro, animatie, familie Ora 16:00 – Fast & Furious 9, Ro sub, Actiune, Aventuri, Crima, Thriller Ora 18:00 – The Unholy : Altarul, Ro sub, drama, horror,…

- Asa cum v-am obisnuit, va prezentam oferta de filme ale Happy Cinema Buzau, cel mai titrat cinematograf din oras: Vineri,18 Iunie 13:00 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG

- Vineri,18 Iunie 13:00 Soul - Animatie, Aventuri, Familie, SF, Muzica, Normal, AG 13:10 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 13:30 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, ...

- Vineri,11 Iunie 14:40 Soul - Animatie, Aventuri, Familie, SF, Muzica, Normal, AG 15:00 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 15:20 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, F ...

- Vineri,4 Iunie 14:00 Soul - Animatie, Aventuri, Familie, SF, Muzica, Normal, AG 14:30 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 15:10 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, ...

- Program 04 - 10 iunie Cinema Mara Va asteptam la film! Another round (Oscar pt cel mai bun film international ) - comedie - 04.06. ora 17.30 - 05.06. ora 14.45 The Conjuring: The Devil Made Me Do It (horror) - 04.06. ora 19.45 - 05.06. ora 21.15 - 06.06. ora 17.00 Tom si Jerry (animatie) - 05.06.…

- SINOPSIS - Tom and Jerry, in regia lui Tim Story, incepe cand Jerry se muta in cel mai luxos hotel din New York in ajunul „nunții secolului”, forțand planificatorul disperat al evenimentului, pe tanara Kayla, sa-l angajeze pe Tom pentru a scapa de șoricel. Lupta care urmeaza amenința sa distruga cariera…