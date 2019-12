Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agerpres.ro, incepand de marti, 31 decembrie, de la ora 13,00, pana miercuri, 1 ianuarie, ora 6,00 traficul va fi restricționat in București cu ocazia "Revelion 2020. Disco Night Fever".

- Hiturile anilor ’80-’90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” - organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Printre artistii care vor urca marti, 31 decembrie, de la ora 17:30 , pe scena din Piata Constitutiei se numara O-Zone, Haddaway…

- Trenurile de metrou vor circula, de Revelion, la un interval de 10 minute, intre miezul noptii si ora 1.00, ulterior ele urmand sa circule la fiecare 20 de minute. Metrorex a anuntat ca, incepand de luni, trenurile vor circula conform unui program special de sarbatori.Citește și: Cozmin Gușa:…

- Haddaway, O-Zone si Milli Vanilli Experience vor urca pe scena „Revelion 2020. Disco Night Fever” din Piata Constitutiei, a anuntat marti Primaria Capitalei prin Arcub, scrie news.ro.Evenimentul din noaptea de 31 decembrie va dura peste sase ore, in care vor canta live artisti internationali…

- Dupa un turneu de promovare a albumului Arhitectul din Babel si Concertul Aniversar 20 de ani, Alternosfera revine la Bucuresti pe 13 decembrie cu un mare concert la Romexpo (Pavilionul A), Postscriptum din Babel. Pentru acest eveniment organizatorii promit o productie speciala, cu sunet de calitate,…

- Circulația in Alba Iulia va fi restricționata pe mai multe strazi, pentru derularea evenimentelor de marcare a Zilei Naționale a Romaniei la Alba Iulia. Prin Dispoziția primarului nr. 1222/15.11.2019, se restricționeaza circulația rutiera in Alba Iulia astfel: 1. Blocarea traficului rutier in data…

- Pe data de 19 Noiembrie Annihilator se reintoarce in Romania si va urca pe scena din Quantic. In deschiderea formatiei din Canada pe langa formatia Archer Nation va mai urca pe scena si trupa Magnetic. PROGRAM OPEN DOORS 18:45 Magnetic: 19:00-19:30 Archer Nation: 20:00-20:40 ANNIHILATOR: 21:10-22:45…