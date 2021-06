Program Cinema Mara 11 - 17 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul de groaza ''The Conjuring: The Devil Made Me Do It'' a urcat in acest weekend direct pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, unde cinematografele se redeschid treptat dupa un an sumbru, relateaza AFP si Xinhua. Noul film al Warner Bros., al treilea din franciza ''The…

- Program 04 - 10 iunie Cinema Mara Va asteptam la film! Another round (Oscar pt cel mai bun film international ) - comedie - 04.06. ora 17.30 - 05.06. ora 14.45 The Conjuring: The Devil Made Me Do It (horror) - 04.06. ora 19.45 - 05.06. ora 21.15 - 06.06. ora 17.00 Tom si Jerry (animatie) - 05.06.…

- SINOPSIS - Tom and Jerry, in regia lui Tim Story, incepe cand Jerry se muta in cel mai luxos hotel din New York in ajunul „nunții secolului”, forțand planificatorul disperat al evenimentului, pe tanara Kayla, sa-l angajeze pe Tom pentru a scapa de șoricel. Lupta care urmeaza amenința sa distruga cariera…

- The Conjuring: The Devil Made Me Do It / Traind printre demoni: E mana diavolului Avanpremiera Regia: Michael Chaves Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson Gen Film: Horror, Mister, Thriller Durata: 117 min Rating: N 15 „Traind printre demoni: E mana diavolului” dezvaluie o poveste ingrozitoare de teroare,…

- In toti anii mei de experimentat asistenta la un spectacol de animatie, niciodata nu am vazut ceea ce mi-am dorit… Am vazut intotdeauna mai mult, am vazut mai departe… Cui ii datorez asta? Pai, intai de toate, mi-o datorez mie, pentru ca imi traiesc copilaria, si apoi i-o datorez Teatrului de Animatie…