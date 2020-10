Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Town este locul unde pana și cei mai mofturoși gasesc un restaurant sau o cafenea pe placul lor, un magazin cu piese vestimentare perfecte pentru stilul personal sau evenimente pe masura așteptarilor. Un targ de antichitați, doua reprezentații susținute de Fanfara Militara a Brigazii 18 Cercetare…

- In ultimele 24 de ore, la nivel national, au fost confirmate cu coronavirus alte 3.920 de persoane. Numaril este foarte mare, in conditiile in care, fiind weekend, testele efectuate au fost mai putine: 19.507 fata de 31.767 in ziua precedenta. Pana astazi, 18 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Sesiunile clasice de shopping de weekend sunt dublate la Iulius Town de un targ de accesorii și bijuterii. Totodata, teatrul de papuși a pregatit o noua sceneta pentru copii, iar Trenulețul Distracției și caruselul iși așteapta calatorii. Pasionatele de fashion, iubitoarele de accesorii sau cei care…

- Luna octombrie aduce o atmosfera de basm la Iulius Town Timișoara. Cei care iși doresc produse naturale sau handmade sunt așteptați la targul de profil, iar copiii vor face cunoștința cu Hansel și Gretel. Caruselul venețian este pregatit pentru calatorii pline de zambete. Te pasioneaza obiectele handmade,…

- O expoziție cu instalații de arta inovative, spectacol de tango argentinian și filme, sunt oferta de weekend de toamna dedicat artelor, la Iulius Town Timișoara. Agenda de evenimente este completata cu Timișoara Fashion Week și cu un targ de antichitați ce ii va incanta pe pasionați, iar doza de mișcare…

- Timișoara, 24 septembrie 2020: O expoziție cu instalații de arta inovative, spectacol de tango argentinian și filme. Pe scurt, un weekend de toamna dedicat artelor, la Iulius Town Timișoara. Agenda de evenimente este completata cu Timișoara Fashion Week și cu un targ de antichitați ce ii va incanta…

- Și in acest weekend, Iulius Town a pregatit o agenda care sa asigure timp liber cu experiențe pentru toate gusturile. Relaxarea vine la pachet cu distracția, dansul, joaca și sportul. Diminețile de weekend sunt dedicate sportului, in Iulius Town. Combinația dintre mișcarile Tai Chi și cele de Pilates…

- Acțiuni ale polițiștilor timișeni de la rutiera, in weekend, pe toate drumurile din județ, dar și in localitați. Oamenii legii au aplicat sute de amenzi și au reținut zeci de permise de conducere.