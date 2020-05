Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa ramana capricioasa in Romania, arata prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani. Zilele calde, cu temperaturi de pana la 25 de grade, vor alterna in perioada urmatoare cu cele racoroase, se arata in prognoza pentru perioada 11-24 mai, publicata luni de Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, vor fi variații mari de temperatura, media fiind de 20-24 de grade Celsius. Sunt anunțate ploi sau furtuni in jurul datelor de 12, 14 și 17 mai. Vremea se racește…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani. In luna mai, vremea va fi mai rece in prima saptamana și vor fi ploi abundente. Apoi se mai incalzește și precipitațiile vor fi mai puține. In județul Alba, temperaturile maxime ale lunii mai vor fi de 25-26…

- O racire usoara a vremii se va semnala in urmatoarele zile la nivel national, insa dupa data de 23 aprilie temperaturile vor reveni la valori normale pentru aceasta perioada, in timp ce precipitatiile vor aparea cu mai mare probabilitate dupa data de 26 aprilie, reiese din prognoza valabila pentru perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 19 aprilie, cand va fi Paștele ortodox. Dupa frigul și ninsorile din aceasta saptamana, se mai incalzește și vor mai fi doar perioade de ploaie. In județul Alba, temperaturile vor crește…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 13 aprilie. Dupa ce vremea se incalzește saptamana viitoare, urmeaza din nou temperaturi mai scazute. Precipitațiile vor fi deficitare, in special in zona Munților Apuseni, potrivit ANM. Vor…

- Vremea va fi deosebit de schimbatoare in prima luna calendaristica de primavara, zilele reci si umede alternand cu cele calde si insorite, insa temperatura medie va inregistra o crestere fata de februarie, conform caracterizarii climatice a lunii martie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea va fi in general calda si doar spre finalul acestei saptamani valorile termice vor scadea semnificativ la nivelul intregii tari, in timp ce precipitatiile vor fi moderate cantitativ pe toata durata urmatoarelor doua saptamani, arata estimarile Administratiei Nationale de Meteorologie, valabile…